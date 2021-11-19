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    Bursa'da polis ekipleri, 137 ayrı kamerayı izleyerek hırsızları yakaladı

    İnegöl ilçesinde 4 otomobili çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin 137 ayrı kameradan incelediği görüntüler sonucu yakalandılar. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 05:27
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    Bursa'da polis ekipleri, 137 ayrı kamerayı izleyerek hırsızları yakaladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç hırsızlığı yapan şahıslar yakayı ele verdi.

    Mahmudiye Mahallesi'nden çalınan kamyonetin kamera takibi ile kırsal Gülbahçe Mahallesi civarına gittiğini tespit eden ekipler, bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları neticesinde aracı terk edilmiş halde buldular.

    Bursa da polis ekipleri, 137 ayrı kamerayı izleyerek hırsızları yakaladı #1

    137 KAMERADAN 40 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

    Ekipler, Yenice Mahallesi'nden çalınan otomobilin Kestel ilçesinde üzerinde başka plaka takılı vaziyette, Kemalpaşa Mahallesi'nden çalınan otomobili ise Bursa'da buldu.

    İz sürmeye devam eden polis ekipleri, 3 ayrı aracı çalan şahısların yakalanması için 137 ayrı kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntüyü izledi.

    Bursa da polis ekipleri, 137 ayrı kamerayı izleyerek hırsızları yakaladı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Şüphelilerinin tespitini yapan polis ekipleri, Vahit Ç. Ve Oğuzhan G. Şüphelilerini Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çaldıkları başka otomobille kaçarken yakaladı.

    Yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da polis ekipleri, 137 ayrı kamerayı izleyerek hırsızları yakaladı #3

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