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Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar

Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar

Uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşanırken, şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.