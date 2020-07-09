- En Son Haber
- İç Haber
- Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar
Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar
Uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşanırken, şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.
- DHA
- 09.07.2020 - 12:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik polislerince uygulama noktasında durdurulan sürücü Emre C.'nin kullandığı motosikletin tescilsiz olduğu tespit edildi.
Tespitin ardından Emre C.'nin aradığı yakını Hasan Y. de bölgeye geldi.
MOTOSİKLETİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Emre C. ve Hasan Y., trafikten menedilmesine karar verilen motosikleti kaçırmaya çalıştı. Bu girişimi engelleyen polis ile sürücü ve yakını arasında arbede çıktı.
Şüpheliler, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.
SÜRÜCÜYE 2 BİN LİRA CEZA
Motosiklet, çekici ile otoparka çekilirken, Emre C.'ye tescilsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin TL ceza kesildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.