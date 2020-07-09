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    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar

    Uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşanırken, şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 12:47
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    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik polislerince uygulama noktasında durdurulan sürücü Emre C.'nin kullandığı motosikletin tescilsiz olduğu tespit edildi.

    Tespitin ardından Emre C.'nin aradığı yakını Hasan Y. de bölgeye geldi.

    MOTOSİKLETİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

    Emre C. ve Hasan Y., trafikten menedilmesine karar verilen motosikleti kaçırmaya çalıştı. Bu girişimi engelleyen polis ile sürücü ve yakını arasında arbede çıktı.

    Şüpheliler, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.

    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar #1

    SÜRÜCÜYE 2 BİN LİRA CEZA

    Motosiklet, çekici ile otoparka çekilirken, Emre C.'ye tescilsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin TL ceza kesildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar #2

    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar #3

    Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalıştılar #4

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