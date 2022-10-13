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    Bursa'da polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.
    • 13.10.2022 - 00:50
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    Bursa'da polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım

    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

    Kaçmaya Çalıştı Uygulamada polis ekiplerini gören sürücü Ahmet İ., 16 ZV 506 plakalı hafif ticari aracıyla geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

    Polis ekiplerince durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

    "4 defa dosya yaktım, yalan da söylemem yani"

    Polise yakalanan sürücü Ahmet İ., "Yapma komserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. 4 defa dosya, ehliyet dosyası yaktım, alamadım. Yalan da söylemem yani." dedi.

    İHA'nın haberine göre, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa da polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım #1

    Bursa da polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım #2

    Bursa da polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım #3


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