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    Bursa'da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı

    Bursa'da polisin dur ihtarından kaçan alkollü sürücü, mezarlığın duvarına çarptı.
    • DHA
    • 30.06.2021 - 05:10
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    Bursa'da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 HB 139 plakalı ticari aracı durdurmak istedi.

    Şüpheli araç polisin dur ihtarından kaçınca kovalamaca başladı.

    MEZARLIĞIN DUVARINA ÇARPTI

    Kocalamaca sırasında cadde üzerinde manevralar yapan araç, kontrolden çıkarak Orhaniye mezarlığı duvarına çarpıp durdu.

    Kazada yaralanan olmazken, araçtan inen sürücü ve 2 kadın yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalandı.

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan testte 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Adem E. (32), gözaltına alındı. Araç içerisinde bulan 2 kadın ise GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #1

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #2

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #3

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #4

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #5

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #6

    Bursa da polisin dur ihtarına uymadı, mezarlık duvarına çarptı #7

     

     

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