Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler park halindeki araca çarptı. Yakalanan 3 hırsıza 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde araçla sokağa çıkan 3 genci gören polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan şüpheliler, polislerden kaçmaya başladı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polisin takip ettiğini anlayan şüpheliler park halindeki araca çarptı.

Aracı bırakıp ara sokaklara kaçan S.A (21) , Y.A (23) , H.G (23) polisin takibi sonucu farklı sokaklarda yakalandı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri şaşkınlıkla olup bitenleri izledi.

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan 3 hırsız yakalandı ViDEO

ARAÇ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI

Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin aracı Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde bir iş yeri önünden çaldığı belirlendi.

S.A (21) , Y.A (23) , H.G’nin (23) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesitle üç zanlıya 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

ÇALINAN ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Cezaları ödemeyen kişiler hakkında e-haciz işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.

Çaldıkları araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sahibinin kısıtlama bitiminde aracını otoparktan teslim alacağı belirtildi.