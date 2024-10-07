Bursa'da polisin sokak sokak aradığı hırsız otostop çekerken yakalandı Yıldırım ilçesini mesken altına alan ve 71 suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki zanlı, otostop çekerken polis tarafından yakalandı.

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İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda, ilçeyi adeta mesken altına alan ve çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüpheli Batuhan A.'nın (17) yakalanması için operasyon başlatıldı.

OTOSTOP ÇEKERKEN YAKALANDI

Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin takip etmesi üzerine Batuhan A., gecenin karanlığından yararlanacağını düşünerek tarlaya kaçtı. Burada çalılıklarla bütünleşen şüpheli daha sonra yola çıkarak otostop çekti.

Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği bölgeyi abluka altına alırken; polis ekibi yolda bir şahsın otostop çektiğini gördü. Kısa sürede şahsın Batuhan A. olduğunu tespit eden ekipler, yanına yanaşarak yaka paça gözaltına aldı.

17 YAŞINDA 71 SUÇ KAYDI VAR

Büro Amirliği'ne götürülen Batuhan A.'nın yapılan sorgusunda, 18 hırsızlık olayından arandığı ve 71 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki suç makinası, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan A.'nın karıştığı çanta ve motosiklet çalma anları da anbean güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)