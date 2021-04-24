Bursa'da polisten kaçarken motosikleti arızalanan şüpheli yakalandı

İnegöl ilçesinde polisten kaçan Metin D., motosikleti bozulunca yakalandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde parkta oturan şüpheliler ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Polis ekiplerini gören iki şüpheliden biri yaya olarak kaçarken, Metin D.' de motosikletine binerek kaçmaya çalıştı.

MOTORU BOZULUNCA YAKALANDI

Bir süre Metin D.'yi araçla kovalayan polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre sonra motosikletin arızalanması sonucu şüpheliyi yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada şüphelinin uyuşturucu kullanma ve silah ticareti suçundan aranması olduğunu belirledi.

TOPLAM 5 BİN 389 TL CEZA

Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira, maske kurallarına uymamaktan 900 lira, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 lira olmak üzere toplamda 5 bin 389 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerine arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini ifade eden Metin D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın" diyerek tepki gösterdi.

















