Bursa'da polisten kaçmak için ağaca saklandı

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonunda, ağaca çıkarak saklanmaya çalışan şahısla beraber 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekipleri Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik takiple iki iş yerini inceleyen ekipler, eş zamanlı olarak kumarhanelere baskın düzenledi.

POLİSTEN KAÇIP, AĞACA ÇIKTI

Operasyonda polis ekiplerini görerek elindeki oyun kağıtlarını atan bir şahıs daha sonra arka kapıdan kaçarak ağaca çıkıp, dalların arasına saklandı.

Ağacın üstünde fark edildikten sonra polisin "İn aşağıya, gel buraya" demesine rağmen dikkate almayan kişi polisin uzun uğraşları sonucunda saklandığını düşündüğü yerden inerek polise teslim oldu.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı olarak iki kumarhaneye yapılan baskında 34 kişi gözaltına alınırken, 8 oyuncunun kumar oynadığı belirlendi.

Polis ekiplerince kumar malzemeleri ele geçirilirken, kumar oynayan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira idari ceza ve iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan idari işlem uygulandı.

TOPLAM 107 BİN 100 LİRA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 34 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari yaptırım cezası uygulandı.