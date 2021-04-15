Bursa'da radyoaktif madde operasyonu

Bursa’da nükleer silah yapımında kullanılan, 256 gram sezyum 137 maddesini 2 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddeye müşteri arandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Radyoaktif maddenin kara yoluyla Bursa’ya getirileceğini ve burada satılacağı haberi üzerine jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Radyoaktif maddeyi taşıyan otomobili takibe alan ekipler, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde aracı durdurmak istedi.

Aracın kaçmasıyla kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç durdurularak şahıslar yakalandı.

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, ön koltukta “zula” olarak tabir edilen gizli bölmede, cam tüp içerisinde 256 gram ağırlığında radyoaktif “Sezyum 137” maddesi ele geçirildi.

Otomobilde ayrıca, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan A.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin radyoaktif maddeyi ülkeye soktuktan sonra 2 milyon dolara satmayı planladıkları belirlendi.

Araçtan Sezyum 137 çıktı VİDEO

SEZYUM 137 NEDİR?

Nükleer silah yapımında kullanılıyor. Sezyum 137 elementinin insanlar için hayati tehlikeye sokacak zararları ve yan etkileri olmasına karşın, bilim dünyası açısından da oldukça tercih edilen bir elementtir.

Maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı ve tıp endüstrisinde kullanılıyor. Bu kimyasal elementin nükleer alanda kullanılan en önemli kimyasallardan biri olarak nitelendirildiği, radyoaktif olması açısından büyük tedbirler gerektiren bir element olma özelliği gösterdiği, yalnızca devlet kontrolünde üretilebileceği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu bildirdi.

Sezyum 137’nin 10 miligramının bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği belirtiliyor.





