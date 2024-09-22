Bursa'da refüje dalan sürücü camdan fırladı, araç alev topuna döndü

İHA
Bursa'da 03.00 sıralarında merkez, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde Hamza D. (26) idaresindeki 16 YBG 29 plakalı ticari aracıyla seyir halindeyken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine dönmek istedi.
SÜRÜCÜ ÖN CAMDAN FIRLADI
Fakat hızlı gelen sürücü kararsız kalınca virajı alamayıp direğe çarptı. Kazanın ektisiyle ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, dumanların yükseldiği araç alev alev yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerince araç söndürülürken yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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