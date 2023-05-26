Bursa'da restoranda silahlı kavga çıktı: 2 yaralı Bursa'da faaliyet gösteren restoranda çıkan kavgada güvenlik görevlisi, 2 müşteriyi tabancayla yaraladı.

İHA

Bursa'da saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren restorana gelen müşteriler Hasan A. (41) ve Erhan B. (39), iddiaya göre restoranda görevli olan Orhan T. (33) ve Muhammed M. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar.

Müşteriler kurşun yağdırdı

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga restoranın dışında devam etti. Kavga sırasında iddiaya göre Orhan T. tabancayla 2 müşteriye kurşun yağdırdı.

Mermilerin bacaklarına isabet ettiği Hasan A. ve Erhan B. yaralandılar. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler ise araçla kaçarak kayıplara karıştılar. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.