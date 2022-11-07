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    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

    Bir otel çalışanı, restoran bölümünde yerde bulduğu içinde 8 bin 700 euro ile 22 bin lira olan çantayı, sahibine ulaştırdı. Çalışanın davranışı, paranın sahibini duygulandırdı.
    • 07.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:18
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    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

    Avusturya'da yaşayan ve ticaret için Bursa'ya gelen Kadir Yılmaz (43), 3 gün önce Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'ndeki bir otele yerleşip, bir gece konakladı.

    Bir gün sonra saat 09.00 sıralarında restoran bölümünde yemek yiyen Yılmaz, daha sonra otelden ayrıldı.

    Kadir Yılmaz'ın kalktığı masayı temizlemeye giden restoran sorumlusu Harun Onur (37), koltuğun yanında el çantası gördü.

    Arkasından koştu, yetişemedi

    Müşterinin arkasından koşan Onur, yetişemedi.

    Kadir Yılmaz'la iletişim kurabilmek için çantayı açan Harun Onur, içinde bir miktar döviz ve Türk Lirası olduğunu gördü.

    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı VİDEO

    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı #1

    Çantadan 8 bin 700 euro ve 22 bin lira çıktı

    Otel yönetimine haber veren Onur, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Otele gelen ve çantayı inceleyen polis ekipleri, içinde 8 bin 700 euro ile 22 bin 65 lira tespit etti.

    DHA’nın haberine göre içindeki cüzdanda bulunan kartvizitlerden Kadir Yılmaz'a ulaşan ekipler, çantayı ve paraları ona teslim etti.

    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı #2

    “Bulunmasaydı, yapacak bir şey kalmıyordu”

    Otel çalışanı Harun Onur'un davranışı sonrası duygulandığını söyleyen Kadir Yılmaz, “Bu konuda çok onore olduk. Kendi memleketimizde dürüst insanların olması bizi bilakis memnun etti. Ben yıllardır Avrupa'da ticaretle uğraşıyorum. Bizim en büyük sıkıntımız güvence. Sipariş verirken çok dikkatli oluyorduk. Bu olay da bizim güvenimizi tazeliyor.” dedi.

    Yılmaz, “Bulunmasaydı, yapacak bir şey kalmıyordu. Nasipten öte köy yok. Ben arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsun.” diye konuştu.

    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı #3

    “Unutulan her şeyi ulaştırmaya çalışıyoruz”

    Restoranda çalışırken Kadir Yılmaz'ın masadan kalkarak gittiğini söyleyen otel çalışanı Harun Onur ise “Masayı toparladıktan sonra sandalyenin altında çantayı buldum. Resepsiyona indim, Kadir Bey'e ulaşmaya çalıştık ama yetişemedik. Bunun üzerine polise haber verdik. Memur arkadaşlar geldi ve çantayı teslim ettik. İçinde yüklü miktarda para vardı ama bizim için hiçbir önemi yok. Biz misafirlerimizden kalan her şeyi iletmek için ulaştırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Bursa’da restoranda unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırdı #4

    “Yapmam gerekeni yaptım”

    Yıllardır otelde çalıştığını ve bazı müşterilerinin eşyalarını unuttuğunu belirten Onur, “Yapmam gerekeni yaptım. Olması gereken bu. Zaten başka türlü davranmamız beklenemez. Ben yıllardır bu oteldeyim. Her zaman bu şekilde davranıyoruz. Aksi bir şekilde bu zamana kadar hiç olmadı. Allah da öyle bir şeyi nasip etmesin.” dedi.


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