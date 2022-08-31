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    Bursa'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

    Bursa Mudanya'da etkili olan sağanağın ardından denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.
    • 31.08.2022 - 20:10
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    Bursa'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışın derelerle taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi.

    Çamurlu su, Mudanya kordon boyunda da görülürken özellikle Mudanya Yat Limanı bölgesinde denizin yüzeyini kapladı.

    Denizin rengi kahverengiye büründü

    Yağmurun ardından kıyıdan 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye büründü.

    Havadan görüntülendi

    Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Bu arada ilçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

    Bursa da sağanak sonrası denizin rengi değişti #1

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