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    Bursa'da sanayi sitesini hortum vurdu

    Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini vuran hortum nedeniyle 1 kişi yaralanırken, 20 iş yeri de hasar gördü.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 01:41
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 02:47
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    Bursa'da sanayi sitesini hortum vurdu

    Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    KAMYON 20 METRE SÜRÜKLENDİ

    Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu.

    Bursa'da sanayi sitesini hortum vurdu-Video

    Bursa da sanayi sitesini hortum vurdu #1

    Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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