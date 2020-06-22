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    Bursa'da sele kapılan 2 kişi aranıyor

    4 kişinin sulara kapılarak kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, 2 kişinin daha bulunmasıyla beraber diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 07:03
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    Bursa'da sele kapılan 2 kişi aranıyor

    Bursa’da, merkez Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı. Çalışmalar sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Ekiplerin 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

    GECE BOYU SÜREN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı.

    Bölgede, Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

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