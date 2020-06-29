Bursa'da sele kapılan kadın o anları anlattı

Sağanak yağış sonrası sel sularında sürüklenen kadın, yıllarca biriktirdiği paralarla oğluna nişan yapmak için aldığı altınların sele kapıldığını söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde, 18 Haziran'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok iş yerini su basarken, göle dönen yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

SELE KAPILDI, ESNAF KURTARDI

Bu sırada evine gitmeye çalışan Emine Kahvecioğlu ise dengesini kaybedip düşerek, sele kapıldı. Yaklaşık 800 metre sürüklenen Kahvecioğlu, esnaf tarafından kurtarıldı.

Kaburgasında kırıklar bulunan Kahvecioğlu, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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"NİŞAN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTIM"

Kahvecioğlu, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Evine dönen Kahvecioğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sele kapıldığı gün, nişanlanacak oğlu için alışverişe çıktığını söyleyen Emine Kahvecioğlu, yıllarca emek vererek biriktirdiği paralarla oğlunun düğünü için altın aldıktan sonra evine gitmek istediği sırada dengesini kaybedip, sele kapıldığını belirtti.

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"BİRİKİMİM VE ALTINLAR SELDE GİTTİ"

Selden sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kahvecioğlu, şunları söyledi:

“Önce çantam sonra da kendim sele kapıldım. Sağ kurtulduğum için çok mutluyum. Birikimimle yakında nişanlanacak olan oğlum için altın almıştım ve eve gidiyordum. Yolun karşısına geçerken sel birden beni aldı götürdü. Nasıl olduğunu anlayamadım. Soluğu aşağıda aldım. Beni nasıl kurtardılar, hatırlamıyorum. Birikimim de selde gitti, ona çok üzülüyorum. Oğlumun nişanı için aldığım altınlar da gitti. Telefonum, telefon kartlarımın hepsi gitti. Bir miktarda para vardı. Yaklaşık 3 bin 700 lira, hepsi gitti. O parayla oğluma nişan yapacaktım. Tek paramız oydu. Allah'a şükür şu an iyiyim. Ne zorlukla biriktirmiştim.''