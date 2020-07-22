Şehrin gürültüsünden bunalan Bursalılar, serinlemek için soluğu Uludağ eteklerindeki şelalelerin oluşturduğu doğal havuzlarda alıyor.

Bursalılar, hafta içi mesai saatlerinden arta kalan zamanları ve hafta sonu tatillerini değerlendirmek için şehrin yanı başında bulunan Uludağ eteklerindeki doğal havuzlara gidiyor.

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında da büyük ilgi çekiyor.

10 DERECE SICAKLIK FARKI

2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ ile şehir merkezi arasında en az 10 derece sıcaklık farkı oluşuyor.

Bursa’da serinleten doğal havuz iZLE

VAKTİ KISITLI OLANLAR ŞELALEYE GİDİYOR

Günübirlik ziyaretçiler ve doğaseverlerin tercihi Uludağ olurken, fazla vakti olmayanlar ise şehir merkezine yakın dere boylarındaki şelalelerin doğal havuzlarına akın ediyor.

“BURSA SICAKTAN KAVRULURKEN, BİZ BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYORUZ”

Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık ve Balaban mahallerinde bulunan doğal havuzlara girerek serinleyen Adem Türkmen, “Bursa doğal güzellikleriyle harika bir yer. Yaz kış tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Bursa sıcaktan kavrulurken, biz arkadaşlarla buz gibi sularda serinliyoruz.” dedi.