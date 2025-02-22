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İHA

Bursa'da faciadan dönüldü..

Saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan rampasında meydana gelen olayda, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yokuşa çıktığı sırada dorsesi bir anda koparak yol ortasında kaldı.

SÜRÜCÜLER ZORLUKLA DURABİLDİ

Arkasından gelen sürücüler zorlukla durabildi. Tır sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Sürücülerin saniyelerle kurtulduğu olay bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.