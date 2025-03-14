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İHA

Bursa trafiğinde korku dolu anlar...

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi köprülü kavşak üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolu kaçırdı.

Arkasına bakmadan geri manevra yapmak isteyen araç, diğer sürücüleri de zor durumda bıraktı.

SÜRÜCÜ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Korna ikazlarına aldırış etmeyen dikkatsiz sürücü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

Korku dolu anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.