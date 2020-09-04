Bursa'da sıfır cip aldıktan 3 gün sonra ÖTV kesildi, mahkeme tedbir kararı çıkardı

Bir vatandaş, sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yaptıktan 3 gün sonra ÖTV zammı gerekçe gösterilerek 55 bin lira daha istendi. Araç bayiine açılan davada araca, satılamaz kararı konuldu.

Bir süredir yaşadığı şehir olan Bursa'da sıfır otomobil almak için para biriktiren Ferhat Yıldız, ihtiyacı olan parayı biriktirdikten sonra bir otomobil bayiine gitti.

Yıldız, toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25’inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28’inde bütün ödemeyi yaparak işlemlerini tamamladı.

ARACINI ALMAYA GİDİNCE ÖTV ŞOKU İLE KARŞILAŞTI

Yıldızi aracına kavuşmak için gün sayarken, ÖTV oranları değişti. ÖTV değişikliğinden, tüm ödemelerini daha öncesinde tamamladığı için etkilenmeyeceğini düşünen Yıldız, aracını almaya gidince şoke oldu.

İddiaya göre ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yapan Yıldız'dan, araç için 55 bin lira daha ücret istendi.

55 BİN LİRA ÖDEMEYİ KABUL ETMEDİ

Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız, araç bayiinden şikayetçi oldu.

Sıfır cip aldıktan 3 gün sonra ÖTV kesildi, mahkeme tedbir kararı çıkardı VİDEO

MAHKEME SATILAMAZ TEDBİRİ ÇIKARTTI

Ferhat Yıldız, ödemesini yaptığı lüks cipe 276 bin lira ödeme yapan ve 3 gün sonra ÖTV zammındaki değişiklikleri göstererek fazladan 55 bin lira isteyen bayiden şikayetçi oldu.

Yıldız’ın mağduriyetinin giderilmesi için mahkemeye başvurmasının ardından 2 gün sonra, geçici karar açıklandı. Mahkeme, "söz konusu aracın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuna kadar teminatsız olarak tedbir konulmasına, bu konuda ilgili Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına" karar verdi.

55 BİN LİRA FARK İSTENDİ

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldız, olayı şu ifadelerle aktardı:

"Bayiden aldığım otomobilin tamamını ödedim. Daha sonra cuma akşamı ÖTV zammı neticesinde pazartesi günü aracı almaya giderken arkadaşlar bizi yoldayken arayıp 55 bin lira fark istediler. Biz de bayiye gittik.

İHTARNAME ÇEKİLDİ

Oraya gittiğimizde arkadaşlar bize biraz beklerseniz bu işi halledeceğiz dediler. Saat 15.00 civarı gelin görüşelim dediler. Gittiğimizde arkadaşlar sağolsun 30 bin lirasını siz verin, 25 bin lirayı biz verip kapatalım dediler. Biz de tabii kabul etmedik. Sonrasında paramızı ödediğimiz için ihtarname çektik.

"MAHKEME BİZİ HAKLI GÖRDÜ"

Zam geldiğinde isteyen insanlar acaba fiyatta indirim olsaydı bu şekilde geri iade edelim diye uğraşırlar mı bunu da sormak istiyorum. Bursa 4. Tüketim Mahkemesi'ne İhtiyadi Tedbir davası açtık. Mahkeme bizi haklı gördü ve aracımıza ihtiyadi tedbir koydu. Hukuki süreç devam ediyor. Sonrasında Nissan Genel Müdürlüğünü arayarak görüştük. Onlara da şikayetlerimizi bildirdik. Durumun değerlendirmeye alındığını söylediler.’’





