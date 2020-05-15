Bursa'da silahlı kavga kamerada

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında, alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grubun buluşmasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada M.Y.(34) göğsünden, M.F.Ş.(31) kolundan ve diğer gruptan K.A.(24) bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da silahların konuştuğu kavga

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan M.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastahanede tedavisi devam eden M.F.Ş. ve K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların ifadelerini alan ekipler, olaya karışan R.B.(33), M.E.(27), S.B.(39), E.E.(24), K.E.'yi(23) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.