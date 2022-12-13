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    Bursa'da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı

    Bursa'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Orhan Bayram tabancayla vurularak, Adem Akbulut ise sopayla darbedilerek yaralandı.
    • 13.12.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:38
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    Bursa'da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı

    Saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Orhan Bayram ile Adem Akbulut, evlerinin önüne araç park eden kimliği belirsiz kişiler ile tartıştı.

    Silah ve sopayla yaralandılar

    Olay yerinden ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra ellerinde sopalarla döndü. Kavgaya dönüşen olayda Orhan Bayram, bacağından tabancayla vurularak, Adem Akbulut da sopayla darbedilmesi sonucu yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    Şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Bayram ile Akbulut, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.

    Kavga anı kamerada

    Öte yandan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, ellerindeki sopalarla sokağa gelerek Orhan Bayram ve Adem Akbulut’a saldırdığı, onların da sopalarla karşılık verdiği görülüyor. Grup, yere düşen Bayram ve Akbulut’a sopa ve tekme ile vurmaya devam ederken, şüphelilerden birinin, elindeki tabancayla kaçtığı anlar görüntülerde yer alıyor.

    Bursa'da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı VİDEO

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #1

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #2

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #3

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #4

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #5

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #6

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #7

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #8

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #9

    Bursa da silahlı- sopalı park yeri kavgası: 2 yaralı #10


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