Bursa’da sisli hava etkili oldu

Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti.

Sis etkisini gösteriyor

Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı.





Görüş mesafesi 25 metreye düştü

Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü.

İHA'nın haberine göre, bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti.



