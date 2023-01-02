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    Bursa’da sisli hava etkili oldu

    Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
    • 02.01.2023 - 05:48
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    Bursa’da sisli hava etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti.

    Sis etkisini gösteriyor

    Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı.

    Bursa’da sisli hava etkili oldu #1

    Görüş mesafesi 25 metreye düştü

    Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü.

    İHA'nın haberine göre, bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti.

    Bursa’da sisli hava etkili oldu #2

    Bursa’da sisli hava etkili oldu #3


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