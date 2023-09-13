Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

İHA
Bursa'da saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde, soğuk hava deposunun açık bölümünde plastik sepetlerin olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Ekipler müdahale etti
Alevleri gören çalışanların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın bir saatin ardından söndürüldü
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında plastik sepet ve paletler kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)