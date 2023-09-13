Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
İHA

Bursa'da saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde, soğuk hava deposunun açık bölümünde plastik sepetlerin olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ekipler müdahale etti

Alevleri gören çalışanların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Yangın bir saatin ardından söndürüldü

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında plastik sepet ve paletler kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)