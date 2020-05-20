Bursa'da, sokağa çıkan çocuk civcivleriyle oynadı

14 yaşındaki Alper, 4 saatlik sokağa çıkma izninde 3 civcivini yanına alarak, parka gezdirmeye getirdi.

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan çocuklar, her çarşamba 11.00 ile 15.00 arası parklara akın ediyor...

Bursa Tarihi Pınarbaşı Parkı’nda da 14 yaşındaki Alper Öztürk, evinin balkonda beslediği 3 adet civcivini gezdirmeye getirdi.

"EVDE KALMAKTAN ÇOK SIKILDIM"

Civcivleri bir kutu ile parka getiren Alper, “Evde kalmaktan çok sıkıldım. Bütün gün evde telefonla oynuyor, ders çalışıyoruz. Civcivlerin bir tanesi benim, bir tanesi ikiz kardeşimin bir diğeri ise annemin. Bir süredir evde baktığım civcivleri halama götüreceğim. Benim civcivimin adı Rüzgar, hafif koyu renkli olan Cesurcuk, annem ise isim koymadı. Önceden Cesur diye bir civcivimiz vardı. O yüzden ona Cesurcuk ismini verdik.” dedi.

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