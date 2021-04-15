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    Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza

    İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamaya uymayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 00:55
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    Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı itibariyle kısmi kısıtlama kapsamında çeşitli noktalarda uygulama yaptılar. 50 polis ekibinin katıldığı uygulamalar havadan görüntülendi.

    142 ARAÇ DENETLENDİ

    Uygulamalarda 142 araç denetlendi. 10 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 13 bin 700 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye 47 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.
    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #1

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #2

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #3

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #4

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #5

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #6

    Bursa da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin lira ceza #7

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