Bursa’da sokağa çıkma yasağında yollar yenilendi

Trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan Bursa’nın yolları, sokağa çıkma yasakları sayesinde konfora kavuştu.

Korona salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat verdi.

BURSA SİL BAŞTAN

İçişleri Bakanlığı’nın belirli illeri kapsayan ve 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını arife ve bayram günlerinde de sürdürdü.

Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere-Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi.

80 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta sonu Merinos-Gökdere arası geliş istikameti yenilenen Ankara yolunun aynı güzergâhtaki gidiş istikameti de bayram tatili boyunca devam eden çalışmalarla Bursa’ya yakışır bir hale getirildi.

Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergâh, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

“EMEĞİMİZE DEĞDİ”

Belediyecilik hizmetleri açısından mart ayının ikinci haftasında başlayan pandemi sürecini değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem sosyal hizmetler hem de rutin belediyecilik anlamında iyi bir sınav verdiklerini söyledi.

Büyükşehir olarak salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım konularına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Ancak sağlık açısından alınan tüm tedbirlere rağmen hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bu nedenle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çok iyi değerlendirip, yıllardır müdahale edilemeyen ana arterleri sil baştan yeniledik. Bu süreçte normalde aylarca sürecek çalışmaları gece gündüz çalışarak kısa sürede tamamladık. Ekiplerimiz büyük emek harcadı ancak emeklerimize değdi. Ben bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.