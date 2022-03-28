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    Bursa'da sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle bacağından vurdu

    Bursa'da bir kişi, sokakta tartıştığı şahsı pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 23:49
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    Bursa'da sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle bacağından vurdu

    Saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 5'inci Elmas Sokak üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, Muttalip D. ile Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin A., yanındaki pompalı tüfekle Muttalip D.'ye doğru bir el ateş etti. Muttalip D. sağ bacağından vurularak kanlar içinde kalırken, Hüseyin A. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muttalip D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    TESLİM OLDU

    Tedaviye alınan Muttalip D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin A. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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