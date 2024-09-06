Bursa'da sokaktaki çukur tehlike saçıyor Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur, özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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İHA

Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor..

Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor.

HER GEÇEN DÜŞÜYOR

Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

"KAZA OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

"GEÇEN GÜN BİRİ KAFASINI YARDI"

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)