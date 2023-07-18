Bursa'da soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti

İHA
Bursa'da saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta bulunan bir evde, Enver Musa (37), evde yemek yemeye başladı.
Soluk borusuna yemek kaçtı
Bir anda soluk borusuna yemek kaçan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Uzun süre nefessiz kalan adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç adam, İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Genç adam, doktorların uzun uğraşına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
Hastane morguna alınan adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.