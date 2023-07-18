İHA

Bursa'da saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta bulunan bir evde, Enver Musa (37), evde yemeye başladı.

Soluk borusuna yemek kaçtı

Bir anda soluk borusuna yemek kaçan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Bursa'da soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırıldı

Uzun süre nefessiz kalan adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç adam, İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Genç adam, doktorların uzun uğraşına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Hastane morguna alınan adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.