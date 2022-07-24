Bursa'da sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi

Bursa İnegöl'de 850 kişinin davetli olduğu sünnet düğününde, 100 kişi yedikleri tavuk pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününe katılan davetlilere tavuklu pilav, ayran ve kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

100 kişi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti

850 kişinin katıldığı düğünün ardından salondan ayrılan 100 davetli, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 100 davetliden 40'ı İnegöl Devlet Hastanesi, 60'ı ise ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Sağlık durumları iyi

Hastanelere başvuran davetlilerin düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiği iddia edildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından harekete geçen İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, salondaki ürünlerden numune alıp test yapılması için laboratuara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

















