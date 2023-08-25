Bursa'da Suriye uyruklu iki genç arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Bursa İnegöl'de Suriye uyruklu Ahmet M.'yi bıçaklayan aynı ülke vatandaşı Abdullah H. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olayın nedeninin sanal oyunda aralarında yaşanılan küfürleşme olduğunu söyledi.

DHA

Sanal oyunda küfürleşme sonrası başlayan kavgada kan aktı..

Dün saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana gelen olayda, caddede Suriye uyruklu Ahmet M. ile karşılaştığı kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet M., göğüs ve boynundan bıçaklandı.

İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Ahmet M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakalanarak gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Şüphelinin Suriye uyruklu Abdullah H. olduğu tespit edildi.

Abdullah M., adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

"Sanal oyun oynarken bana küfretti"

Abdullah H.'nin ilk ifadesinde, şu nları söyledi:

Telefondan sanal oyun oynarken, bana küfretti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.