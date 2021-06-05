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Bursa'da Suriyeli gencin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

Bursa'da Suriyeli gencin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan 19 yaşındaki Suriyeli Amir S.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve polis rozeti çıkınca kendini ''Polis kimliği değil o ağabey.'' diye savundu.