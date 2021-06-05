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    Bursa'da Suriyeli gencin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan 19 yaşındaki Suriyeli Amir S.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve polis rozeti çıkınca kendini ''Polis kimliği değil o ağabey.'' diye savundu.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 06:18
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    Bursa'da Suriyeli gencin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak gezen Suriye vatandaşı Amir S.'nin (19) hareketlerinden şüphelendi.

    Polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

    KENDİSİNİ POLİS DİYE TANITIYORDU

    Öte yandan, gazetecilerin polis rozetini sorması üzerine Amir S., "Polis kimliği değil o ağabey" diye cevap verdi.

    Kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen Amir S. gözaltına alındı.

    Bursa da Suriyeli gencin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız tabanca çıktı #1

    Bursa da Suriyeli gencin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız tabanca çıktı #2

     

    Bursa da Suriyeli gencin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız tabanca çıktı #3

    Bursa da Suriyeli gencin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız tabanca çıktı #4

    Bursa da Suriyeli gencin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız tabanca çıktı #5

     

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