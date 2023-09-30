Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

İHA
Bursa'da saat 00.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde, İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ömer H.(20) yönetimindeki 16 F 4613 plakalı otomobil iddiaya göre makas atarken, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yaralanan bir kişi tedavi altında
Savrulan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarparak takla attı.
Kaza sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Muhammet A. (19) yaralandı.
Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)