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    Bursa'da taksimetre ayar kuyruğu

    Bursa'da taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya yükselmesinin ardından, taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 18:13
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    Bursa'da taksimetre ayar kuyruğu

    Bursa’da taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya, kilometre başına ücret de 4,70 liradan 5,50 liraya yükseldi.

    "GELİRİMİZ ÇOĞU AKARYAKITA GİTMEYE BAŞLADI"

    Fiyatların güncellenmesi ve taksimetrelerin ayarlanması için gelen taksici Hasan Bolat, "Gelirimizin çoğu akaryakıt ve yedek parçaya gitmeye başladı. Bu artışlar gerçekleşince taksiye gelen zam da kaçınılmaz oldu" dedi.

    "MASRAFLARIMIZ ÇOK YÜKSELDİ, ZAMA MECBUR KALDIK"

    Bir başka taksi şoförü İbrahim Öztürk ise, "Akaryakıt, yedek parça, bakım ve onarım masraflarımız çok yükseldi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışlar belimizi büküyor. Gelen zamlar bizi de fiyat düzenlemesine mecbur bıraktı. Taksimetre ücretlerini artırmayı biz de istemezdik, fakat akaryakıt, yedek parça, bakım onarımda gerçekleşen zamlar bizleri bu zamlara mecbur bıraktı” diye konuştu.

    Öztürk, zamlı tarifenin taksiye talebini azaltabilmesinden endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Öte yandan şehrin muhtelif yerlerinde taksiciler taksimetre ayarları için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Bursa da taksimetre ayar kuyruğu #1

    Bursa da taksimetre ayar kuyruğu #2

    Bursa da taksimetre ayar kuyruğu #3


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