Bursa’nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bomba gibi patladı.

Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak’taki elektronik teknik servisinde meydana gelen olayda Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken tablet birden patlayarak alev aldı.

Montu yanan Şahin, üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı. Yanındaki müşteri ise şoka girdi.

"UCUZ ATLATTIM"

Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım." dedi.

Bundan 2 yıl evvel de Enes Şahin’in dükkanı, tamir ettiği tabletin patlaması neticesinde yanmıştı.

Bursa'da tamir edilen tabletin patlama anı VİDEO













