Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üzerlerinde 112 Acil yeleği bulunan 3 kişi yakalanırken, tarihi değeri olan eserler ele geçirildi.

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Araştırma başlatan jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit etti.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka Mahallesi girişinde durdurulan araçtaki İ.K, M.A. ve S.İ.,isimli şahısların kontrol noktasından geçmek için 112 Acil Servis çalışanı kıyafeti giydikleri ve sağlık personeli olduklarını söyledikleri belirlendi.

Araçta yapılan aramada, 1 sarı renkli haç figürü, 1 sarı renkli Hz. İsa figürü, 1 papaz figürü, 1 kuş figürü, üzerinde geçersiz yazan 5 adet 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, 1 adet 1000 Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 5 adet 10 Rus rublesi, 1 adet 5 Rus rublesi, bir miktar tespit edilemeyen maden parçası, seri numarası ve markası kazınmış tabanca, 5 mermi, 4 minyatür malzeme, 2 payp düzeneği, 3 metal şiş, 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelilerden M.A.’nın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.