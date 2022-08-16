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    Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

    Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

    Bursa Osmangazi'de çok katlı tarihi ipek fabrikasında çıkan yangın, şehrin bir çok noktasından görüldü.
    • 16.08.2022 - 00:40
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 02:07
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    Saat 22.30 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüdü

    Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanısıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.

    Yangına müdahale edildi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak farklı noktalardan gelen ekipler dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

    Yangın kontrol altında

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş yangın hakkında, “Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında” ifadelerine yer verdi.

    Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın VİDEO

    Bursa da tarihi ipek fabrikasında yangın #1

    Bursa da tarihi ipek fabrikasında yangın #2

    Bursa da tarihi ipek fabrikasında yangın #3

    Bursa da tarihi ipek fabrikasında yangın #4


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