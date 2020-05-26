Bursa'da tarladan 2200 yıllık sikke çıktı

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İznik ilçesinde bir çiftçi tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçlarken Roma dönemine ait sikke buldu.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap mevkisinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken, bir ağacın dibinde eski para buldu.

Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek, tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.

2200 YILLIK PARA

Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait, yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi.

İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği belirtildi.

"İZNİK TARİH KOKUYOR"

Parayı bulan Ferhat Köken, "Zeytinleri ilaçlamaya geldim. Ağacın dibinde dinlenirken, gözüme çarptı. Tarihi para olduğunu anladım. Müze müdürlüğüne teslim ettim. Dedikleri gibi İznik tarih kokuyor, her yerden tarih fışkırıyor.” şeklinde konuştu.