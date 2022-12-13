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    Bursa'da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde aralarında husumet olan iki kişinin tartışmasında silahlar konuşurken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • 13.12.2022 - 02:47
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    Bursa'da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

    Bursa'da Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde, Ramazan Babacan (38), henüz belirlemeyen bir meseleden dolayı Emre Rahman Yelseli (25) ve ailesiyle tartışma yaşadı.

    Ramazan Babacan, konuşacağını iddia ederek otomobille aldığı Emrah Rahman Yelseli’yi, Gemlik’in Küçükumla içinde bulunan mezarlığın yanına götürdü.

    Bıçakla kalbinden yaralandı

    Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine Ramazan Babacan, Emre Rahman Yelseli’yi bıçakla kalbinden yaralarken Emre Yelseli daha sonra Ramazan Babacan'ı silahla bacağından yaraladı.

    Bursa da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Yaşamını yitirdi

    Çevrede bulunanlar sesleri duymasının üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Emre Rahman Yelseli, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ramazan Babacan ise Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi. Emre Rahman Yelseli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Bursa da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Zanlı gözaltında

    İHA'nın haberine göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda boş kovana da rastlarken, cinayet ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zanlı Ramazan Babacan, gözatına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
    Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı #3

    Bursa da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı #4


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