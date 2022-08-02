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Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Bursa'da inşaat çalışanları ve bir grup şüpheli arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 2'si bekçi 2'si polis, 2'si de çalışan olmak üzere 6 kişi yaralandı.