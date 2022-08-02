Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
- 02.08.2022 - 03:19
Bursa'da Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta, bir grup şüpheli, araçla gelerek, mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.
2 çalışan yaralandı
Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı.
2 polis ve 2 bekçi de hafif yara aldı
İHA'nın haberine göre, bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı.
İnşaat çalışanları tahliye edildi
Olay üzerine bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.
Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.