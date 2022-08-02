Petrol
99.6
-0.57%
Euro
18.4238
0.30%
Dolar
17.9176
0.18%
Altın
1.024
0.49%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
416.494
-0.87%
BTXN Coin
9.58
-2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

    Bursa'da inşaat çalışanları ve bir grup şüpheli arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 2'si bekçi 2'si polis, 2'si de çalışan olmak üzere 6 kişi yaralandı.
    • 02.08.2022 - 03:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

    Bursa'da Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta, bir grup şüpheli, araçla gelerek, mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.

    2 çalışan yaralandı

    Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı.

    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı #1

    2 polis ve 2 bekçi de hafif yara aldı

    İHA'nın haberine göre, bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı.

    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı #2

    İnşaat çalışanları tahliye edildi

    Olay üzerine bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.

    Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı #3

    Bursa’da taşlı bıçaklı kavga: 6 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada
    3. Sayfa

    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor
    Transfer dosyası

    Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor

    Görüş Bildir