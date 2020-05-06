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    Bursa'da taşlı ve sopalı kavga: 10 gözaltı

    Mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler ile yevmiyelerini vermediği tarla sahibi arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 17:19
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    Bursa'da taşlı ve sopalı kavga: 10 gözaltı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sebze ve meyve bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan kişiler, günlük yevmiyelerini alamayınca tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastı.

    Taş, sopa ve bıçağın olduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Kavga eden kişiler ise gözaltına alındı.

    Bursa'da yevmiye için taşlı sopalı kavga VİDEO

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayı duyan tarla sahibinin yakınları ise çalışanların evini basarak bir kişiyi yaraladı.

    Polis ekipleri iki gruptan da 10 kişiyi gözaltına alırken, yaralı iki gruptaki kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

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