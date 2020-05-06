Bursa'da taşlı ve sopalı kavga: 10 gözaltı

Bursa'da taşlı ve sopalı kavga: 10 gözaltı

En Son Haber

Mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler ile yevmiyelerini vermediği tarla sahibi arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sebze ve meyve bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan kişiler, günlük yevmiyelerini alamayınca tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastı.

Taş, sopa ve bıçağın olduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kavga eden kişiler ise gözaltına alındı.

Bursa'da yevmiye için taşlı sopalı kavga VİDEO

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı duyan tarla sahibinin yakınları ise çalışanların evini basarak bir kişiyi yaraladı.

Polis ekipleri iki gruptan da 10 kişiyi gözaltına alırken, yaralı iki gruptaki kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alındı.