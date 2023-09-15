Bursa'da tekme tokat kavga eden grup domino taşı gibi devrildi Bursa'da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa'daki kavgada iki grup birbirine saldırdı.. Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde tekme ve tokatlı kavgaya döndü. Birbirlerinin üzerine devrildiler Kavgaya olay yerinde bulunan bekçiler müdahale ederken iki grup resmen domino taşı gibi birbirlerinin üzerine yuvarlandı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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