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    Bursa'da tekstil deposunda yangın

    Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 17:45
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 18:43
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    Bursa'da tekstil deposunda yangın

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'ndaki tekstil deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 500 metrekarelik depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı.

    1 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU

    Fabrika sahibi Arif İsmet Terzioglu ise yangın sonucu yaklaşık 1 milyon liralık zararının olduğunu belirtti.

    Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

    Bursa'da tekstil deposunda yangın VİDEO

    Bursa da tekstil deposunda yangın #1

    Bursa da tekstil deposunda yangın #2

    Bursa da tekstil deposunda yangın #3

    Bursa da tekstil deposunda yangın #4

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