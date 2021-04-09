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    Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

    İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında buhar kazanından çıkan yangın, çatıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 04:28
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    Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

    Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

    Buhar kazanında çıkan yangın fabrikanın çatısına sıçrarken, durumu fark eden işçiler fabrikayı tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

    Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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