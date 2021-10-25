Çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim eden temizlik işçisi, “Aptal, enayi diyenler olmuş, ben harama karşıyım” dedi.

Bursa’nın Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 12 yıldır çalışan çevre temizlik personeli iki çocuk babası Celal Yıldız, gece yarısı saat 04.00 sıralarında yol kenarında bulduğu çantayı alıp, çöpe atmak istedi.

Çantayı kontrol eden Yıldız, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, 4 saat kadar muhafaza etti.

650 BİN LİRA VARDI

Yıldız, sabah saatlerinde durumu polise haber verdi.

Polis ekipleriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan Yıldız, içerisinde 650 bin liranın olduğu dolu çantayı sahibine eksiksiz teslim etti.

Bursa'da temizlik görevlisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti VİDEO



“TEŞEKKÜR ETTİ, SARILDI”

Celal Yıldız, “12 yıldır bu işi yapıyorum. Çantayı buldum, yanıma aldım. İçine baktığımda para olduğunu gördüm. Paraya hiç dokunmadan meydanda bulunan banka oturdum. Kime, nereye bildireyim diye düşündüm. O sırada eşimi arayıp durumu anlattım. O da ‘git sahibine ver, teslim et’ dedi. Daha sonra memurlar geldi. ‘Burada çanta kaybolmuş, buldun mu?’ diye sordular. Ben de bulduğumu söyledim. Polislerle birlikte çantanın sahibinin dükkanına gittik. Çantayı sahibine teslim ettik. Teşekkür etti, sarıldı. Sonra ben çıktım dükkandan. Çıkarken cebime yemek parası sıkıştırdı. Ben işime geri döndüm. Polisler orada tutanak tutmuşlar. Ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ben teslim ettim ve gittim.” dedi.

"YÜZ DEFA BAŞIMA GELSE YİNE AYNISINI YAPARIM"

Para dolu çantayı bulduktan sonra teslim etmek için hiç tereddüt etmediğini, iyi insan olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yıldız, “İnsanlara örnek olmak güzel bir şey. Benim boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Helal kazanıp helal yedim. En iyisi alın teriyle kazanıp yemek. Yine başıma gelse aynısını yaparım. Yüz defa da olsa aynısını yaparım. Hiç tereddüt etmem. Üzülmenin aksine teslim ettiğim için mutluyum.” dedi.

"BEN APTAL DEĞİLİM, HARAMA KARŞIYIM "

Sosyal medyada videosunun paylaşıldığından haberi olmadığını ve paylaşımdan sonra kendisine ‘aptal, enayi’ denildiğini aktaran Celal Yıldız, “Ben işin buraya gelmesini istemiyordum. Ben reklam peşinde değilim. Yapacak olsaydım, paranın sahibi resim çektirip paylaşmak istedi. Kabul etmedim. Burada arkadaş çekip atmış, benim haberim yok. Ben medyaya düşsün istemiyordum. Bu aptal mı, enayi mi gibi diyenler olmuş. Ben aptal değilim. Harama karşıyım. Öyle düşünsünler.” diye konuştu.

BULDUĞU ÇANTAYI 3-4 SAAT KUCAĞINDA MUHAFAZA ETTİ

Çanta dolusu parayı bularak sahibine teslim eden Celal Yıldız’ı videoya alarak kendisine teşekkür eden Sinan Tekin, ”Belediye çalışanı Celal abimiz, 650 bin lira buldu. Gece saat 04.00 sıralarında bu parayı buldu. Bu çanta yaklaşık 3-4 saat abimizde kaldı. MOBESE kameralarını inceledikten sonra Celal abimizi bulmuşlar. Çantayı sahibine teslim etmişler. Paranın sahibi nezaketen abimize bir miktar para vermiş. Ben isterdim ki 5-10 bin lira gönlünü hoş etmek için versin. Ancak 200 lira gibi bir para vermiş. Ben bu duruma çok üzüldüm. Benim 650 bin lira param kaybolmuş olsaydı ve bu para bana geri gelmiş olsaydı, o paranın en az 10 bin lirasını Celal abimize verirdim. Celal abimize şükranlarımı sunuyorum. Çöp sanıp aldığı çantanın içindeki parayı görünce kucağına alıp 3-4 saat saklamış. Celal abinin ellerinden öpüyorum.” diye konuştu.