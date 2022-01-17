Bursa'da temizlik görevlisi Seyfettin Dost, çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi.

Geçen cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, Osmangazi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Dost, Güçlü Caddesinde çöp toplarken, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

ÇEVREDEKİ ESNAF KURTARDI

Yediği yumruk nedeniyle sendeleyen Dost'a çevredeki esnaf yardım etti. Tekrar Dost'un üzerine yürüyen şüpheli, esnaf tarafından engellendi. Olayın ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, temizlik görevlisi şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

Bursa'da temizlik görevlisine yumruklu saldırı VİDEO

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan temizlik görevlisi Seyfettin Dost'a saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osmangazi Belediyesine ait çöp arabasıyla mahalle aralarında çöpleri toplayan Seyfettin Dost'un yanına gelen şüphelinin, Dost'a yumrukla saldırdığı görüldü.

Esnafın müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





























