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- Bursa'da tır karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı
Bursa'da tır karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı
İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
- DHA
- 11.06.2020 - 18:25
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı mevkisinde İnegöl’den Ankara yönüne giden Orhan Başar’ın (45) kullandığı tır, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
TRAFİK 1 SATTE AÇILDI
Bariyerleri de aşan tır, karşı şeride geçti. Kazada Bursa-Ankara karayolu, geliş-gidiş trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan ise olmadı.
Kaza yapan TIR, 1 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırılarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.