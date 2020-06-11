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    Bursa'da tır karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı

    İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 18:25
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    Bursa'da tır karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı

     

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı mevkisinde İnegöl’den Ankara yönüne giden Orhan Başar’ın (45) kullandığı tır, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

    TRAFİK 1 SATTE AÇILDI

    Bariyerleri de aşan tır, karşı şeride geçti. Kazada Bursa-Ankara karayolu, geliş-gidiş trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan ise olmadı.

    Kaza yapan TIR, 1 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırılarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.

    TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı -1


    TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı -2

    TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı -3

    TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı -4

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