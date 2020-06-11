Bursa'da tır karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı

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İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı mevkisinde İnegöl’den Ankara yönüne giden Orhan Başar’ın (45) kullandığı tır, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

TRAFİK 1 SATTE AÇILDI

Bariyerleri de aşan tır, karşı şeride geçti. Kazada Bursa-Ankara karayolu, geliş-gidiş trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan ise olmadı.

Kaza yapan TIR, 1 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırılarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.











