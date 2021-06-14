Bursa’da tır, kavşaktan 1 saatte dönebildi
Rüzgar türbininin 35 metre uzunluğundaki gövde bölümünün parçasını taşıyan tır, kavşakta dönüş yapamayınca trafik durma noktasına geldi. Tırın zorlandığı anlar drone ile görüntülendi.
- DHA
- 14.06.2021 - 11:38
- Güncelleme : 14.06.2021 - 12:20
İzmir’den 34 KM 5910 plakalı tıra, rüzgar türbininin gövde kısmının 35 metrelik bölümü yüklendi.
Sakarya’ya doğru yola çıkan tır sürücüsü, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı’ndan İstanbul-Bursa-İzmir otobanına çıkmak için girdiği kavşaktan dönüş yapamadı.
Tırın kavşakta kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik polisi sevk edildi.
Tırın dönüşü, trafik polisleri ve firma yetkililerin yoğun çabasının ardından sağlandı.
1 saatlik çaba sonrası dönebilen tır nedeniyle oluşan araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.
Tır şoförünün yoluna devam etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Bursa’da tır, kavşaktan 1 saatte dönebildi VİDEO