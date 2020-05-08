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Polis ekiplerince bir kafeye düzenlenen operasyonda nargile içen 18 kişiye, 56 bin lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer, "sosyal mesafe" uyarılarında bulunmaya devam ediyor.

Vatandaşlar salgın riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler alırken, bazı kişilerin kurallara uymadığı görülüyor.

NARGİLE İÇEN 18 KİŞİ YAKALANDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kafenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çay ve nargile içen 18 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da toplu halde nargile içen 18 kişi yakalandı ViDEO

56 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, sosyal mesafeye uymayan şahıslara Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 56 bin lira idari para cezası kesti.

İş yeri sahibine de cezai işlem uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şahısların iç içe nargile içmesi pes dedirtti.